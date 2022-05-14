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Pençe-Kilit Operasyonu’nda 85 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2022 18:18
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 85’e yükseldi." denildi.
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