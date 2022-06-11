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Pençe-Kilit operasyonun teröristlerin inlerindeki mühimmatlar ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 11.06.2022 13:28
Milli Savunma Bakanlığı devam eden Pençe-Kilit operasyonuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde tespit ettiği bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.” ifadeleri kullanıldı.
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