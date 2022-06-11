Pençe-Kilit operasyonun teröristlerin inlerindeki mühimmatlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı devam eden Pençe-Kilit operasyonuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde tespit ettiği bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.” ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN