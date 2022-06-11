11 Haziran 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Pençe-Kilit operasyonun teröristlerin inlerindeki mühimmatlar ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı devam eden Pençe-Kilit operasyonuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde tespit ettiği bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.” ifadeleri kullanıldı.