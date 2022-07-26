26 Temmuz 2022, Salı
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.