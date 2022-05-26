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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 terörist öldürüldü

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Giriş: 26.05.2022 11:00
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 terörist öldürüldü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 terörist öldürüldü
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