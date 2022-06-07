07 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Pençe-Kilit operasyonu başarıyla sürüyor! Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kilit operasyonu başarıyla sürüyor. Örgütün inlerine giren Mehmetçik, PKK'ya ait mühimmatları da kullanılamaz hale getiriyor. Son olarak arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait olduğu tespit edilen bir mağara daha bulundu. Mağara ve içindeki mühimmatın görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.