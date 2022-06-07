Pençe-Kilit operasyonu başarıyla sürüyor! Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kilit operasyonu başarıyla sürüyor. Örgütün inlerine giren Mehmetçik, PKK'ya ait mühimmatları da kullanılamaz hale getiriyor. Son olarak arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait olduğu tespit edilen bir mağara daha bulundu. Mağara ve içindeki mühimmatın görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

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