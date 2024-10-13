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Pençe-Kilit ile terör ininde derin temizlik!

Pençe-Kilit ile terör ininde derin temizlik!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 18:58
Hain terör örgütü PKK ve türevleri ile mücadele sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan mağaranın teröristlerden temizlendiğini duyurdu. Mağarada yapılan aramalarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Pençe-Kilit ile terör ininde derin temizlik!
Pençe-Kilit ile terör ininde derin temizlik!
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