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Pençe-Kilit ile mağaralar teröristlerin başlarına yıkıldı

İHA
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Giriş: 15.01.2023 16:42
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Harekatı ile terör örgütü PKK'nın kullandığı birçok mağara patlatıldı. TSK'nın terörle mücadelesini yerinde görüntülemek isteyen basın mensupları da, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Pençe-Kilit Harekatı'nın düzenlendiği bölgeye gitti. Ankara'dan Hakkari'ye gelen gazeteciler, 2 bin 50 rakımlı Gezgin Tepe ile 2 bin 300 rakımlı Geyik Tepe üs bölgelerindeki mücadeleyi görüntüledi.
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