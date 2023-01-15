Pençe-Kilit ile mağaralar teröristlerin başlarına yıkıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Harekatı ile terör örgütü PKK'nın kullandığı birçok mağara patlatıldı. TSK'nın terörle mücadelesini yerinde görüntülemek isteyen basın mensupları da, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda Pençe-Kilit Harekatı'nın düzenlendiği bölgeye gitti. Ankara'dan Hakkari'ye gelen gazeteciler, 2 bin 50 rakımlı Gezgin Tepe ile 2 bin 300 rakımlı Geyik Tepe üs bölgelerindeki mücadeleyi görüntüledi.