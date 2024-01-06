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Pençe Kilit harekatlarında bilanço! Bölgede toplam 717 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 09:02
Pençe Kilit harekatlarında toplamda 717 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanında 2 bin 582 patlayıcı ve 849 mağara operasyonlarda imha edildi. Suriye'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise son bir yılda bin 529 olarak kaydedildi. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel anlattı.
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Pençe Kilit harekatlarında bilanço! Bölgede toplam 717 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kilit harekatlarında bilanço! Bölgede toplam 717 terörist etkisiz hale getirildi
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