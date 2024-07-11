Pençe Kilit Harekatı'nda "kilit" kapanıyor! MSB'de flaş açıklama

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Kilit kapanıyor" mesajı veren MSB kaynakları, "Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan Terör Örgütü dezenformasyona başladı." ifadelerini kullandı.

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