11 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Pençe Kilit Harekatı'nda "kilit" kapanıyor! MSB'de flaş açıklama

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2024 12:12
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Kilit kapanıyor" mesajı veren MSB kaynakları, "Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan Terör Örgütü dezenformasyona başladı." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pençe Kilit Harekatı’nda kilit kapanıyor!
Pençe Kilit Harekatı'nda "kilit" kapanıyor!
Su uyur FETÖ vari örgütler uyumaz
"Su uyur FETÖ vari örgütler uyumaz"
CHP’lilere kum saatli mesaj
CHP’lilere kum saatli mesaj
İsyan ettiren fiyat: Bunun neresi ticaret?
İsyan ettiren fiyat: Bunun neresi ticaret?
Uçakla seyahat edecekler dikkat! İptal edildi
Uçakla seyahat edecekler dikkat! İptal edildi
Esad açıklaması: Somut bir eylem planı...
Esad açıklaması: Somut bir eylem planı...
NATO Sonuç Bildirgesi yayımlandı!
NATO Sonuç Bildirgesi yayımlandı!
Ayasofya’nın yeniden cami oluşunun 4. Yılı!
Ayasofya'nın yeniden cami oluşunun 4. Yılı!
Irak’ın kuzeyinde teröre darbe!
Irak'ın kuzeyinde teröre darbe!
Cihantimur cezaevi koşullarına itiraz etti!
Cihantimur cezaevi koşullarına itiraz etti!
Adnan Oktar’a 8 bin 658 yıl hapis!
Adnan Oktar’a 8 bin 658 yıl hapis!
NATO liderler zirvesi başladı!
NATO liderler zirvesi başladı!
Daha Fazla Video Göster