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Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 şehit, 3 asker yaralı

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Giriş: 24.05.2022 15:21
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı'nda çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Yapılan son açıklamada da, saldırıda ağır yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in de hastanede şehit olduğu bildirildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesinin sınır hattına gittiği öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Pençe-Kilit Harekatı’nda 4 şehit, 3 asker yaralı
Pençe-Kilit Harekatı'nda 4 şehit, 3 asker yaralı
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