Pençe-Kilit Harekatı’nda 4 şehit, 3 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı'nda çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi. Yapılan son açıklamada da, saldırıda ağır yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in de hastanede şehit olduğu bildirildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesinin sınır hattına gittiği öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.