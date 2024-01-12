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Pençe-Kilit harekatı bölgesinden acı haber! 5 asker şehit oldu! Kalleş saldırının perde arkası A Haber'de

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Giriş: 12.01.2024 22:33
MSB'den yapılan açıklamaya göre üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 3'ü ağır 8 asker de yaralandı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. Kalleş saldırının perde arkası detaylarını Uluslararası Hukuk Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de aktardı...
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