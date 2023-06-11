11 Haziran 2023, Pazar
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde acı haber! MSB duyurdu: İki askerimiz şehit oldu
MSB tarafından yapılan açıklamada Pençe Kilit Harekatı bölgesinde iki askerimizin şehit olduğuna yönelik acı haber paylaşıldı. Yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır." ifadelerine yer verildi.