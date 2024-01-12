12 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 asker şehit oldu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2024 22:23
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak'ta bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3'ü ağır 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 asker şehit oldu
Seçil Erzan mahkemede ağladı!
Seçil Erzan mahkemede ağladı!
Beşikçioğlu’ndan imam hatip gafı!
Beşikçioğlu'ndan imam hatip gafı!
Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu ifadeye getirildi!
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ifadeye getirildi!
Denizi kirleten ticari gemiye ceza!
Denizi kirleten ticari gemiye ceza!
Canlı yayında doğal gaz müjdesi!
Canlı yayında doğal gaz müjdesi!
Emekliye ek zam! Flaş açıklama
Emekliye ek zam! Flaş açıklama
Trump ABD’yi NATO’dan çekecek mi?
Trump ABD’yi NATO’dan çekecek mi?
AYM’den Ekşi Sözlük kararı
AYM’den Ekşi Sözlük kararı
MİT’ten sınır ötesi operasyon!
MİT’ten sınır ötesi operasyon!
Kızıldeniz’de kim ne planlıyor?
Kızıldeniz'de kim ne planlıyor?
Yemen’e saldırısı! Canlı yayında çarpıcı sözler
Yemen’e saldırısı! Canlı yayında çarpıcı sözler
Daha Fazla Video Göster