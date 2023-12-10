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Pençe-Kilit bölgesinde terör operasyonu!

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Giriş: 10.12.2023 12:37
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Pençe-Kilit bölgesinde terör operasyonu!
Pençe-Kilit bölgesinde terör operasyonu!
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