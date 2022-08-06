06 Ağustos 2022, Cumartesi
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Pençe-Kilit bölgesinde 4 PKK'lı terörist öldürüldü! MSB duyurdu: Tek bir şehidimizin kanı bile yerde kalmadı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.