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Pençe-kilit bölgesinde 3 Ağustos’ta yaralanmıştı! 17 gündür süren yaşam savaşını kaybetti

Pençe-kilit bölgesinde 3 Ağustos’ta yaralanmıştı! 17 gündür süren yaşam savaşını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 20:08
Pençe-kilit bölgesinde yaralanan askerden acı haber geldi. 3 Ağustos’ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit son yolculuğuna Ankara’da uğurlandı.
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