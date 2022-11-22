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Pençe-Kılıç'ta SİHA desteği! SİHA'lar aydınlattı F-16'lar bombaladı

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Giriş: 22.11.2022 22:29
Güncelleme:23.11.2022 11:02
Türk askeri tarafından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kılıç Hava Harekatı başarılıyla tamamlandı. Harekata ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Dr. Eray Güçlüer, yeni bir harekat için özel kuvvetlerin bölgede olduğunu söyledi. Güçlüer ayrıca hava harekatı esnasında yayınlanan görüntülerde beliren yeşil lazer ışığının nereden kaynaklı olduğunu da A Haber'de açıkladı. İşte detaylar...
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