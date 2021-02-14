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Pençe-Kartal 2 operasyonu tamamlandı: 48 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 14.02.2021 02:11
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kartal 2 operasyonunda 48 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda 3'ü sözde üst düzey 48 terörist ölü, iki terörist sağ ele geçirildi. Akar, "Son derece önemli, kritik ve özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor bir harekat gerçekleştirildi. Harekatla bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan, hudutlarımıza ve halkımıza saldırı hazırlığındaki tüm unsurlar büyük ölçüde temizlendi." ifadelerini kullandı.
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