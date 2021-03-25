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Pençe Kaplan bölgesinde PKK'ya ağır darbe: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 25.03.2021 10:21
Güncelleme:25.03.2021 10:23
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."

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