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Pençe Kaplan bölgesinde PKK'ya ağır darbe: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."