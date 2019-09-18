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18.09.2019
Pençe-3 Operasyonu'nda yeni safha
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi." denildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 4 ay içinde 111’i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği de belirtildi.
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