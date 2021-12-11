Pencap Valisi A Haber’e konuştu: Ne zaman zorda kalsak Türkiye yanımızdaydı

Pencap Pakistan'ın en önemli vilayetlerinden biri. Hindistan sınırında bulunan ve Asya’daki gelişmelerden doğrudan etkilenen Pencap'ın Valisi Mohammad Sarwar A Haber Dış Haberler Editörü Elif Saatçıoğlu'nun sorularını yanıtladı. İşte Mohammad Sarwar’ın A Haber’e özel açıklamaları…

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