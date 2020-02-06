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06.02.2020

Pegasus'un uçağı böyle pistten çıktı! A Haber o anları simülasyonla birebir uyguladı... VİDEO

Pegasus Havayolları'na ait İzmir-İstanbul seferi yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 373 tipi uçak dün akşam 18.40'ta pistten çıkarak parçalandı. Uçak 3'e bölünürken, 183 kişinin bulunduğu uçakta 3 kişi yaşamanını yitirdi, 180 kişi ise yaralandı. Uçağın piste iniş yaptığı anın görüntüleri ve kule ile kurulan diyalog uçağın pistten çıkmasının nedenini büyük ölçüde netleştirdi. Kule ekibi, Pegasus pilotlarına, 'Sizden önceki iki uçak pas geçti' ifadesi ile riski bildirirken, pilotlar ısrarla inmeyi tercih etti. Uçağın İstanbul'da hakim olan lodos nedeniyle inişe 30 metre kala zemine sert şekilde çarptığı ve pist dışına çıkarak parçalandığı bildirildi. A Haber Boeing 373 tipi uçağın simülatörüne bindi ve aynı koşullarda Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Uzmanlar uygulamaları olarak hataları tespit etti. İşte uçağın inişinde anbean yaşananların simülasyon görüntüleri...

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