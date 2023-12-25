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Pedofili yuvası Ekşi Sözlük'te şehit yakınlarına hakaret! Milli güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 15:54
Kutsal değerlerin aşağılanmasıyla sık sık gündeme gelen ve provokasyon yuvası haline dönüşen Ekşi Sözlük'te son olarak kahraman şehitlerimiz ve ailelerine hakaretler edildi. Harekete geçen bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu 'milli güvenlik' gerekçesiyle Ekşi Sözlük’e erişimi engelledi. Oysa Ekşi Sözlük’ün bu ilk vukuatı değildi. Daha önce de şehitlerin hedef alındığı platformda çocuk istismarı ve pedofili skandalı da yaşandı. Bu arada; sosyal medyada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerini hedef alan hakaret içerikli paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı.
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