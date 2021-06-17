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Pazar kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesinden tatilcilere uyarı! Deniz ve havuz riskli mi?

DHA
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Giriş: 17.06.2021 12:07
Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğini belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "5 binli rakamları gördük. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse temmuz ayında daha rahat sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz şimdiden" dedi.
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