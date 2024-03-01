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Paul Pogba’ya futboldan 4 yıl men! Fransız yıldızın doping testi pozitif çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 10:28
Futbol dünyası İtalya'dan gelen haberle çalkalanıyor. Juventus'un yıldızı Pogba'nın doping testi pozitif çıktı. Fransız oyuncu futboldan 4 yıl men edildi.
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