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Patlayan cihazlar Türkiye’de kullanılıyor mu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan flaş açıklamalar

Patlayan cihazlar Türkiye’de kullanılıyor mu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan flaş açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 10:32
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazları aracılığı ile düzenlediği saldırı ile ilgili konuştu. Uraloğlu, "T.ürkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
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