Patlatılan barajın suları mayınları Kardeniz'e sürüklüyor

Ukrayna savaşında yeni bir tehdit söz konusu. Patlatılan barajın suları, mayınları Karadeniz'e sürüklüyor. Sürüklenen mayınlar Türkiye kıyılarına ulaşır mı? Ukrayna Rusya'ya karşı hangi cephelerde taarruza geçti? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.

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