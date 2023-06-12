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Patlatılan barajın suları mayınları Kardeniz'e sürüklüyor

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 14:49
Ukrayna savaşında yeni bir tehdit söz konusu. Patlatılan barajın suları, mayınları Karadeniz'e sürüklüyor. Sürüklenen mayınlar Türkiye kıyılarına ulaşır mı? Ukrayna Rusya'ya karşı hangi cephelerde taarruza geçti? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
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