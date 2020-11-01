Patates ve pancar tarlasına inşa edilmişti! İşte Emrah Apartmanı'ndaki son durum

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde en fazla hasar alan binalardan biri de Emrah Apartmanı oldu. Depremde en fazla hasar gören binalardan biri Emrah Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor. Bayraklı'da bulunan Rıza Bey ve Emrah Apartmanı'nın ortak özelliği ikisinin de geçmişte patates ve pancar tarlalarına inşa edildiği biliniyor. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.