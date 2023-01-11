Pasaport defter ve harç ücretlerinde fark alınmayacak

2022 pasaport harcı yatıranlar, yoğunluktan dolayı nüfus müdürlüklerindeki randevuyu Ocak 2023'te alabildi. Harca zam geldiği için bu kişilerden fark yatırmaları istendi. Ancak sorun çözüldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları aktardı.

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