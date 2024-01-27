27 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Partilerin pusuladaki yeri belli oluyor! Siyasi partilerin pusuladaki yerleri için kura çekimi yapılacak

Partilerin pusuladaki yeri belli oluyor! Siyasi partilerin pusuladaki yerleri için kura çekimi yapılacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2024 12:16
Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimi işliyor. Bugün saat 14'te siyasi partilerin pusuladaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirilecek. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Partilerin pusuladaki yeri belli oluyor!
Partilerin pusuladaki yeri belli oluyor!
Köy yoluna çığ düştü!
Köy yoluna çığ düştü!
Firari müteahhit İstanbul’da yakalandı!
Firari müteahhit İstanbul'da yakalandı!
Çığır açacak! Hepsinin ortak bir amacı var
Çığır açacak! Hepsinin ortak bir amacı var
Başkan Erdoğan’dan İzmir çıkarması!
Başkan Erdoğan’dan İzmir çıkarması!
AK Parti’de seçim beyannamesi tamam!
AK Parti'de seçim beyannamesi tamam!
10 firmaya soruşturma başlatıldı!
10 firmaya soruşturma başlatıldı!
Lahey’in kararı Filistin’de nasıl yankıladı?
Lahey’in kararı Filistin’de nasıl yankıladı?
Tarihi karar ilk tepkiler!
Tarihi karar ilk tepkiler!
Türkiye yağışlı havanın etkisinde! A Haber sahada
Türkiye yağışlı havanın etkisinde! A Haber sahada
İşte yerel seçim programı
İşte yerel seçim programı
İşte İsrail’in işlediği savaş suçları
İşte İsrail’in işlediği savaş suçları
Daha Fazla Video Göster