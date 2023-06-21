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Partideki kaosu anlattı! CHP yandaşı Saymaz gerçeği günyüzüne çıkardı: Yerel seçimlerde İstanbul Ankara Adana Mersin kaybedilecek!

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Giriş: 21.06.2023 23:06
Güncelleme:21.06.2023 23:20
CHP’de seçimde yaşadığı hezimetin ardından iç çatışmaların ardı arkası kesilmiyor. CHP fondaşı isimler bile artık durumun farkına varmış durumda. Fondaş Sözcü TV’nin yandaş gazetecisi İsmail Saymaz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin kurultayında CHP ile kurulan ittifaktan sert sözlerle ayrılacağını iddia etti. Millet İttifakı’nda kaos yaşandığını dile getiren Saymaz, yerel seçimlerde İYİ Parti ile CHP’nin ortak aday çıkarmasının zor olduğunu vurgulayıp, Ayrılığın devam etmesi halinde Cumhur İttifakı karşısında İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya kaybedilebilir" dedi. Saymaz’ın sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sunucu, “Bunun üzerine ne söyleyeyim bilemedim” ifadelerini kullandı.
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