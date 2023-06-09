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Parti grup sayısı 6'ya yükselecek mi?

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Giriş: 09.06.2023 14:50
Küçük partilerin Meclis'te grup kurma arayışı, millet ittifakını nasıl etkiledi? Küçük partiler Meclis'te grup kurabilecek mi? Daha fazla bilgi, A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu aktardı.
Parti grup sayısı 6’ya yükselecek mi?
Parti grup sayısı 6'ya yükselecek mi?
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