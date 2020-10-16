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Park alanı CHP'li belediyenin yeni proje alanı oldu! Mahalle sakinleri isyan etti
Sarıyer İstinye mahallesindeki park ve içerisindeki muhtarlık binası CHP'li belediyenin hedefi oldu. Sarıyer Belediyesi, alana karakol yapılacağını duyurdu. Mahalle sakinleri ise bölgedeki tek yeşil alanda inşaat yapılacak olmasından şikayetçi. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.