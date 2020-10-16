16 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Park alanı CHP'li belediyenin yeni proje alanı oldu! Mahalle sakinleri isyan etti

Park alanı CHP'li belediyenin yeni proje alanı oldu! Mahalle sakinleri isyan etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2020 10:55
Güncelleme:16.10.2020 10:58
Sarıyer İstinye mahallesindeki park ve içerisindeki muhtarlık binası CHP'li belediyenin hedefi oldu. Sarıyer Belediyesi, alana karakol yapılacağını duyurdu. Mahalle sakinleri ise bölgedeki tek yeşil alanda inşaat yapılacak olmasından şikayetçi. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Park alanı CHP'li belediyenin yeni proje alanı oldu!
Park alanı CHP'li belediyenin yeni proje alanı oldu!
Gence'den dünyaya çağrı
Gence'den dünyaya çağrı
Fransa'dan alçak provokasyon!
Fransa'dan alçak provokasyon!
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Ermenistan'ın karanlık geçmişi
Ermenistan'ın karanlık geçmişi
HDP ile PKK'nın bağı gizlenemez
"HDP ile PKK'nın bağı gizlenemez"
Bakanlık vaka sayılarını açıkladı
Bakanlık vaka sayılarını açıkladı
FOX TV'den 'Kumpas mağdurlarına tazminat yok' yalanı
FOX TV'den 'Kumpas mağdurlarına tazminat yok' yalanı
AK Partili gençlere çirkin saldırı!
AK Partili gençlere çirkin saldırı!
Yalova'da branda yolsuzluğu
Yalova'da branda yolsuzluğu
Muharrem İnce'den güvenmiyorum açıklaması
Muharrem İnce'den "güvenmiyorum" açıklaması
Başkan Erdoğan yeni projelerin müjdesini paylaştı
Başkan Erdoğan yeni projelerin müjdesini paylaştı
Daha Fazla Video Göster