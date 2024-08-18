Paramotorlu sızma girişimi nasıl engellendi?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Ali Fuat Gökçe A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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