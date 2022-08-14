Paralel ithalat çetesi nasıl vurgun yapıyor?

Gümrük Müfettişleri çifte fatura ve düşük beyanla devletin 2,5 milyar TL zarara uğratıldığını tespit etti. Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin suç duyurusunda bulundu. Peki paralel ithalat çetesi, otomotivde nasıl vurgun yapıyor? Ayrıntıları uzman konuğumuz Avukat İbrahim Güllü ile detaylandırdık.