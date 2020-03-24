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24.03.2020

Paradaki gizli tehlike​! Banknotlardaki virüs ve bakterilerden nasıl korunuruz?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 339 bini aştı. Hastalıktan en fazla etkilenen kesim 65 yaş üstü vatandaşlar olsa da diğer yaş grupları için de büyük sorun teşkil ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılmaya devam eden Kovid-19'dan korunmak için alınacak bireysel basit önlemler, hastalıkla mücadelenin en temel ayağını oluşturuyor. Peki her gün mutlaka kullandığımız paralardaki bakteri ve virüslerden nasıl korunuruz? Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evrim Şenlik aktardı...

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