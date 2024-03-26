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Para sayma soruşturması genişliyor

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Giriş: 26.03.2024 12:17
CHP'deki para sayma soruşturması genişliyor. CHP Eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dahil toplam 11 şüpheli ifade verdi. İfadeye çağrılan yeni isimler var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
Para sayma soruşturması genişliyor
Para sayma soruşturması genişliyor
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