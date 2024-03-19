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Para sayma skandalı! Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı!

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Giriş: 19.03.2024 14:26
CHP'li Canan Kaftancıoğlu, şüpheli Ali Rıza Braka'nın bomba itirafı sonrası para sayma soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı!
Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı!
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