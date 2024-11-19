Para için kurulan ölüm kapanı! Ne ceza alacaklar?

Daha fazla para kazanabilmek için bebekleri yoğun bakımlara sevk eden "Yenidoğan Çetesi"nin yargılaması ikinci gününde de devam etti. Hukukçu Avukat Zafer İşeri A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşeri, "Burada bir örgütten bahsediyoruz. Örgüt bir suç işlemek amacıyla bir araya gelmiş hiyerarşik açıdan birbirlerine bağlı, lideri olan, yöneticisi olan, kasası olan bir organizasyon. Bu örgütü kurmak ve yönetmek ve buna üye olmaktan kendileri ayrı ayrı ceza alacaklar. Bu cezalar 10 yıla varan suçlar. Bunun haricinde sonuca baktığımızda ne yazık ki 10 tane bebeğimizin yargıya yansıyan bilinen kısmıyla öldürülmesi hadisesi söz konusu. Burada iddianame ölüme sebebiyet verme suçundan düzenlendi. Kasten öldürme suçu ki çocuklar için işlenirse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyor. İhmalen bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek maksimum 20 yıllık bir hapis cezası öngörüyor. Burada kasten çocuk öldürmek suçundan başka bir şey düşünülemez. Bir ihmalden bahsedilemez." dedi.

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