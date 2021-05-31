Pandemi döneminde 27 parti kuruldu! Yeni partilerin kuruluş amacı ne?

Türkiye'de faaliyet gösteren parti sayısı 107'ye ulaştı. Bu partilerin 27'si 2020'de yani pandemi döneminde kuruldu. Peki yeni kurulan partilerin temel amacı ve motivasyonu ne? Kim neden parti kuruyor? Memleket mi yoksa bireysel çıkarlar mı gözetiliyor? Tüm bu soruların yanıtı dosya haberimizde...

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