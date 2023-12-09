09 Aralık 2023, Cumartesi
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Palet fabrikasında çıkan yangın diğer fabrikalara sıçradı! A Haber olay yerinde
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri saatlerdir alevlere müdahale ediyor. Yangının diğer fabrikalara da sıçradığı yönünde haberler var. Konuya dair bilgileri A Haber ekibinden Damla Karasu olay yerinden aktardı. Karasu, “Bu alan kimyasal malzemelerin saklandığı bir depoydu ve saat 04:07 itibariyle bir yangın başladı. Yangının neden başladığı belli değil.” dedi. Damla Karasu “Yangın 20 bin metrekarelik bir alana etki etmiş durumda, yetkililer çıkan gazdan dolayı tehlikeli bir durum olmadığı söyledi” diyerek olay yerinden durumu bildirdi. İşte haberin detayları…