Palandöken’in güvenli onlara emanet! JAK timleri turistlerin güvenliğini sağlıyor

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Bölgede görevli Jandarma Arama ve Kurtarma timi ise ziyaretçilerin güvenliği için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Timler, yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyor, kaza geçiren turistlerin yaşama tutunmasını sağlıyor.

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