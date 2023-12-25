25 Aralık 2023, Pazartesi
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Palandöken’in güvenli onlara emanet! JAK timleri turistlerin güvenliğini sağlıyor
Erzurum Palandöken Kayak Merkezi her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Bölgede görevli Jandarma Arama ve Kurtarma timi ise ziyaretçilerin güvenliği için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Timler, yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyor, kaza geçiren turistlerin yaşama tutunmasını sağlıyor.