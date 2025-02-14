Pakitan’da öğrencilerle buluşma! Emine Erdoğan iklim krizi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya turunda kendisine eşlik eden eşi Emine Erdoğan'ın Pakistan'daki programı da yoğundu. Türkiye'nin öncülüğünde geliştirilen Sıfır Atık projesi kapsamında sürdürülebilirlik temalı bir etkinliğe katılan Emine Erdoğan çevre dostu projelerin önemine dikkati çekti. Emine Erdoğan ayrıca Pakistanlı öğrenciler ile de bir araya geldi.

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