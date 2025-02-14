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Pakitan’da öğrencilerle buluşma! Emine Erdoğan iklim krizi mesajı

Pakitan’da öğrencilerle buluşma! Emine Erdoğan iklim krizi mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 09:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya turunda kendisine eşlik eden eşi Emine Erdoğan'ın Pakistan'daki programı da yoğundu. Türkiye'nin öncülüğünde geliştirilen Sıfır Atık projesi kapsamında sürdürülebilirlik temalı bir etkinliğe katılan Emine Erdoğan çevre dostu projelerin önemine dikkati çekti. Emine Erdoğan ayrıca Pakistanlı öğrenciler ile de bir araya geldi.
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Pakitan’da öğrencilerle buluşma! Emine Erdoğan iklim krizi mesajı
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