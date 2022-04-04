04 Nisan 2022, Pazartesi
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Pakistan'da neler oluyor? Siyasi darbenin arkasında ABD mi var?
Pakistan'da siyasi bir kaos yaşanıyor. Başbakan İmran Han'a karşı güvensizlik oylaması yapılması Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Cumhurbaşkanı Arif Alvi ise, erken seçim isteyen Başbakan İmran Han'ın çağrısı üzerine Meclis’i feshetti. Bölgede yaşananları Pakistanlı gazeteci Hamid Han değerlendirdi.