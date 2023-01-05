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Pakistan Senatosu Başkan Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 16:24
Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Rusya-Ukrayna savaşı sürecindeki çabaları dolayısıyla Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Konuyu A Haber canlı yayınına konuk olan gazeteci Fakhar Ur Rehman değerlendirdi.
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