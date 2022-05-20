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Pakistan ile ortak savunma projeleri! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Giriş: 20.05.2022 11:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan için inşa ettiği MİLGEM korvetlerinden üçüncüsünün suya indirilme törenine bir video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan, "Pakistan MİLGEM Projesi'ni daha büyük iş birliklerinin de habercisi olarak kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.
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