13 Eylül 2022, Salı
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Pakistan büyükelçisini duygulandıran mektup! Yardım için cep harçlığını gönderdi
Bir süredir sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'da yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Seccad Gazi ülkesindeki son durumu A Haber'e değerlendirdi. Büyükelçi, Pakistan'a destek için kendisine cep harçlığını gönderen Yunus Hacet isminde küçük bir çocuğun mektubunu da duygu dolu gözlerle anlattı.