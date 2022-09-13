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Pakistan büyükelçisini duygulandıran mektup! Yardım için cep harçlığını gönderdi

A Haber
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Giriş: 13.09.2022 13:19
Bir süredir sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'da yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Seccad Gazi ülkesindeki son durumu A Haber'e değerlendirdi. Büyükelçi, Pakistan'a destek için kendisine cep harçlığını gönderen Yunus Hacet isminde küçük bir çocuğun mektubunu da duygu dolu gözlerle anlattı.
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Büyükelçiyi duygulandıran mektup!
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