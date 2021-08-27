28 Ağustos 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Pakistan Büyükelçisi Sajjad Gazi A Haber’de! Afganistan’daki göç dalgası: Bütün ülkeler üzerine düşeni yapmalı
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, Muhammad Sajjad Gazi Afganistan'da yaşananlara ve bölgesel konulara ilişkin A muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun sorularını yanıtladı. Bölgede yaşananlar, göç dalgası, tahliyeler, Taliban ve Afganistan'ın geleceği konusunda değerlendirmelerde bulunan Sajjad Gazi, Türkiye ve Pakistan'ın dışında diğer ülkelerinde üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.