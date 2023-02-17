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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif deprem bölgesinde

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Giriş: 17.02.2023 12:23
Başbakan Şahbaz Şerif Adıyaman’da  deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Şerif, "Yardımlarımızı kalbimizden gelerek yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
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