Pakistan Başbakanı İmran Han: Erdoğan gelecek Pakistan seçimlerini kazanabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında 2 günlüğüne Pakistan'a gitmişti. Buradaki ziyaret kapsamında Pakistan Parlamentosu'nda bir de konuşma yapmıştı. Başkan Erdoğan'ın Pakistan ve Türkiye'nin kardeşliğine vurgu yaptığı konuşması hem iktidar hem muhalefet vekilleri tarafından alkış almıştı. (Pakistan Parlamentosu'nda masaya vurarak alkış yapılıyor.) Pakistan Başbakanı İmran Han bu konuşmaya işaret ederek "Bu konuşmasını göze alarak söyleyebilirim ki Erdoğan gelecek Pakistan seçimlerini kazanabilir. Ben hükümet sıralarının masalara vurduğunu gördüm. Ama hem muhalefetin hem hükümetin aynı anda masalara vurduğunu ilk kez gördüm. Başkan Erdoğan için büyük bir takdir. Pakistan halkı sizi çok seviyor. Hangi siyasi görüşten olursa olsun Pakistan halkı sizi Müslüman dünyasında yaşanan tüm olaylar için sesini yükselten lider olarak görüyor." dedi.