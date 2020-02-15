15 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.02.2020

Pakistan Başbakanı İmran Han: Erdoğan gelecek Pakistan seçimlerini kazanabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında 2 günlüğüne Pakistan'a gitmişti. Buradaki ziyaret kapsamında Pakistan Parlamentosu'nda bir de konuşma yapmıştı. Başkan Erdoğan'ın Pakistan ve Türkiye'nin kardeşliğine vurgu yaptığı konuşması hem iktidar hem muhalefet vekilleri tarafından alkış almıştı. (Pakistan Parlamentosu'nda masaya vurarak alkış yapılıyor.) Pakistan Başbakanı İmran Han bu konuşmaya işaret ederek "Bu konuşmasını göze alarak söyleyebilirim ki Erdoğan gelecek Pakistan seçimlerini kazanabilir. Ben hükümet sıralarının masalara vurduğunu gördüm. Ama hem muhalefetin hem hükümetin aynı anda masalara vurduğunu ilk kez gördüm. Başkan Erdoğan için büyük bir takdir. Pakistan halkı sizi çok seviyor. Hangi siyasi görüşten olursa olsun Pakistan halkı sizi Müslüman dünyasında yaşanan tüm olaylar için sesini yükselten lider olarak görüyor." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İmran Han: Erdoğan burada seçimi kazanabilir
İmran Han: Erdoğan burada seçimi kazanabilir
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kaza ile ilgili önemli gelişme
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kaza ile ilgili önemli gelişme
CHP il kongresinde yumruklar konuştu
CHP il kongresinde yumruklar konuştu
Cumhurbaşkanı Oktay’dan “Kapalı Maraş” açıklaması!
Cumhurbaşkanı Oktay’dan “Kapalı Maraş” açıklaması!
Mege projeye sıkı takip!
Mege projeye sıkı takip!
CHP'nin Yeşim Meltem Şişli yalanı!
CHP'nin Yeşim Meltem Şişli yalanı!
Bakan Çavuşoğlu: Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak
Bakan Çavuşoğlu: Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak
Özgür Özel'e yüzlerce tazminat davası açılsın
"Özgür Özel'e yüzlerce tazminat davası açılsın"
CHP'li Özel'in skandal sözleri! İşçiler harekete geçecek
CHP'li Özel'in skandal sözleri! İşçiler harekete geçecek
Meteorun düşme anı kamerada!
Meteorun düşme anı kamerada!
Bakan açıkladı! Deprem bölgesi için müjde
Bakan açıkladı! Deprem bölgesi için müjde
Bahçelievler'deki 7 katlı bina neden çöktü?
Bahçelievler'deki 7 katlı bina neden çöktü?
Daha Fazla Video Göster